韓國49歲女歌手金惠妍今年出道28年，她於2001年嫁給大5歲的圈外人後專注家庭生活，更先後為老公誕下兩男兩女，組織一家六口幸福美滿。而金惠妍近日亮相TV朝鮮節目《奇蹟的習慣》，雖然金惠妍先後生了四胎，不過她的身材卻絲毫沒有走樣，更自爆：「我穿的衣服仍然是44碼（即是XS碼），着的衣服都是20多歲的人穿的。」

肚皮失去彈力

不過金惠妍要維持苗條的身材卻付出了不少努力，她坦言生了四胎後肚皮亦失去彈力，有時不留意就會讓小肚腩走出來了，笑言自己把肉都收藏得很好。金惠妍通過跳躍運動、跑步等各種運動來維持着21吋纖腰。她強調並不是為了漂亮身材而減肥或管理體重，而是因為到了50歲，進入更年期，所以不得不管理：「不是單純地想減肥，而是作為中年女性想要管理逐漸垮掉的身體。」

擔憂遺傳家族病

而金惠妍亦透露大女目前已20歲（韓國虛齡），二女則18歲，而兩名兒子仍是小學生，當中大兒子的身高更達1.7米，令眾人大感驚訝。金惠妍經常被人稱讚擁有童顏，她坦言不少都會問她的實際年齡，不過她就透露自己的擔憂：「我媽媽患有糖尿病和高血壓，父親患有高血脂。我擔心家族病總有一天會降臨到我身上。」

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