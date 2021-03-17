已故日本男星三浦春馬生前所屬的大型藝能事務所Amuse的旗下兩名藝人佐藤健和神木隆之介，以及搖滾樂隊ONE OK ROCK昨日宣佈本月底約滿離巢，並於4月1日在新開設的公司作獨立發展。

Amuse發聲明表示，ONE OK ROCK將成立新公司「10969」，希望藉此加強對海外的發展。而佐藤和神木亦另起爐灶，開設公司「Co-LaVo」，由兩人及Amuse共同出資，由Amuse的大里洋吉會長擔任顧問。據悉，Amuse昨日召開董事會議，決定公司的人事變動，擔任男演員部門的董事長將於本月31日辭任。

Amuse在聲明指佐藤健、神木隆之介和ONE OK ROCK是為了要邁向新時代及接受更多的挑戰而離巢，雖然新公司亦是Amuse有份投資，但有傳媒卻推測兩人的決定是希望實踐好友三浦的遺志，而三浦春馬生前被指接拍TBS電視台劇集《錢的盡頭是愛情的開始》時，疑被兩名導演平野俊一和木村尚以權力欺凌，但Amuse卻選擇袖手旁觀，令他走上自殺之路，三浦春馬的母親上月受訪亦炮轟Amuse沒有協助他調整身心，應該負上責任。Amuse現時旗下藝人包括Southern All Stars、福山雅治、星野源、藤岡靛、賀來賢人、Perfume等。

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