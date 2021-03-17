韓國女星金所炫主演的KBS新劇《月升之江》，早前因男拍檔志洙爆出校園暴力的爭議而被劇組踢走，改由《哲仁王后》上位男星羅仁宇於第7集接替演出，劇集昨晚播出第10集，姜河那再次客串演出男主角的父親，刺激收視上升，上下部分別為7.2%及9.1%，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看。

金所炫再陷危機

劇情講到金所炫跟羅仁宇假結婚後，展開甜蜜的同居生活，同時金所炫密謀恢復順奴部的地位，秘密教羅仁宇劍術。而劇集結尾就回憶起以前，姜河那不想兒子學劍術的原因，因此羅仁宇的奶媽得知金所炫教羅仁宇劍術時，即非常激動。而於公開的下集預告中，就見到羅仁宇的奶媽為金所炫擋箭，透露金所炫再陷危機。

孖張娜拉出新劇

而KBS下月14日開播的另一新劇《大發不動產》，昨日公開了女主角張娜拉的劇照，今日就公開男主角鄭容和的造型照。新劇講述不動產經紀人，將鬼神出沒或者人死後離開的房產進行驅魔，將其淨化的靈異奇幻故事，劇中鄭容和就演有出色的觀察力及判斷力，利用鬼魂來賺錢的騙子。於公開的劇照中，見到鄭容和穿上西裝、手拎相機登場，似乎正在關注一間陰暗的住宅，令人好奇劇情的發展。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！