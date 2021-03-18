鍾培生首齣投資的電影《#PTGF出租女友》，今日在中環蘭桂坊開鏡，主演包括鄧月平、張沛樂（沙律）、郭奕芯、趙善恆及張建聲等。

身為老闆之一的鍾培生笑指，自己不會投資不懂的東西，指自己是看香港電影長大，所以今次是支持香港電影，而他只是小股東，至於會否客串演出，他說：「如果好似《喜劇之王》講3句對白都可以，因為演員都受過專業訓練，自己鍾意睇戲多過演戲。」

講到與林作的拳賽備戰，鍾培生透露：「而家1星期練6日，7點半起身，8點拉筋，9點返工，戒咗飲汽水，喺7月之前只會飲4次酒，而家用咗兩個quota，噚日爸爸生日都冇得飲靚酒，唔會特別節食。」被問到會否禁慾，他認真思考一會說：「禁慾真係好難，打之前兩個星期都會禁慾，不過呢樣嘢真係難少少。」

在場以性感低胸裝出現的郭奕芯透露，她客串的角色叫「波波」，今天所穿的是戲服，她透露自己在戲中沒激情戲，但要打桌球，她說：「我唔識篤波，要跟劇組學習。」對於現實有否被邀當出租女友，郭奕芯說：「試過有網友問價，開價百萬，咁誇張一定係呃人騙子，我從來都唔回覆。」

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