黃秋生去年11月到台灣開工，跟當地藝人林柏昇、宋柏緯合作主持真人騷《開着餐車交朋友》。原來他本月初已回港，到近日完成隔離，即出山自編、自導、自演兼自拍短片，放在Facebook專頁分享。在敏感時期人人喊移民時，出現片名《EXIT》令人有不少聯想

黃秋生本月初回港，在酒店完成14日隔離，接着開工拍攝「2049新畿內亞宇宙國際金菠蘿斷片大獎得獎作品」，片名為《EXIT》。故事在一幢工廠大廈後樓梯發生，戴住太陽眼鏡的黃秋生自拍，神情有點徬徨，左顧右盼似為自己搵出路，往上行了兩三層樓後，已顯得有點力不從心，可幸再往上走終於見到有同路人。此時他面容顯得踏實，走到一間寫字樓外按鐘。出來應門是「啱channel」的蝦條哥，他邊開門邊話︰「入嚟啦」，即時被黃秋生笑罵︰「你應該問我搵邊個先係……唔怪得之你拍嘢咁樣……我搵鄧兆尊呀，X你。」秋生入內後短片亦完結，片長約1分46秒。

今日黃秋生接受《蘋果》訪問，回應話︰「冇，玩下24hours咋，我都話啦，我食個麵都會以為有寓意。不過用解構主義可以有，人人睇到唔同。」他透露留港期間主要是「收拾家居，準備未來。」大概留到下月初，之後會離開香港一段長時間工作。他笑言今次是「自己拍，自己剪，跟啲後生學嘢，老而彌癲。」，因為留港日子短未能跟香港的fans及支持自己的人見面，他表示︰「我都好想念大家，冇計啦，在心中。」雖然他未有透露離港後會到甚麼地方工作，但一般相信會是台灣。

另外，秋生去年中在台灣接受當地傳媒訪問，直認有意移民當地，不少台灣網民大表歡迎。香港有不少演藝人士移居當地，最早的有蔣雅文，近年因應該香港政治環境改變，令人更嚮往自己台灣的生活，包括填詞人林夕、蕭若元、《金都》導演黃綺琳。

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