《哈利波特》(Harry Potter)作者羅琳(J.K.Rowling)上年因發表之言論涉嫌歧視變性人,「哈利仔」丹尼爾拉德克里夫(Daniel Radcliffe)、「妙麗」愛瑪屈臣(Emma Watson)、主演《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)的艾迪烈柏尼(Eddie Redmayne)等都與她割席。但最近「佛地魔」賴夫費恩斯(Ralph Fiennes)卻開腔撐羅琳。

賴夫表示:「我不明白為何針對她,我明白那反對聲音的核心,但我覺得這些指責和譴責是非理性。人們對其他不同意見之人的憎恨,及對其他人的言語暴力,實在令我不安。」並認為對羅琳的針對言論太過份,與一眾《哈利波特》演員唱反調。

