踏入春夏，持久不脫妝的底妝變得更為重要，各品牌相繼推出多款粉底產品，賣點各有不同，其中vegan大趨勢下，有主打「純素」及「偽素顏」的粉底，質感輕盈但遮瑕力強。

【提倡純素】

大眾對於Clean beauty的關注有增無減，韓國女團BLACK PINK成員Jennie曾表示愛用旗下眼影盤的Too Faced，推出的新素肌隱形粉底，主打「純素」及「偽素顏」，質感輕盈但遮瑕力強，採用健康純素植物成份，包括被喻為「急救抗炎聖水」的椰子水護膚成份，皮膚容易過敏的女士都啱用。品牌更特意和甜品店Moono及素食作家兼瑜伽導師Charlotte合作，全面推廣vegan life。

【亞洲膚色】

亞洲女生膚色普遍偏黃，因此選對粉底更為重要。Shu Uemura的皇牌無限透氣持久粉底液，備有21種色調，專為亞洲膚色而研發，其高親膚性、尖端科技的配方帶來細緻妝效。最近推出為亞洲膚色度身訂做的緞光3D輪廓粉餅，融入革命性角度先決的珍珠物料成份，於臉部周邊修飾輪廓，打造自然立體效果。

粉底色調，其實不僅局限於膚色。RMK全新的Color Foundation有白、綠、黃、紫、珊瑚五種色調，有別於膚色系粉底，水漾調色粉底液更能展現並提升自身膚色，修正膚色不均、暗沉、紅潤感不足等問題，看起來更加自然。

【定位提亮】

想令春夏底妝更加自然立體，可以透過highlight提高亮度。Chanel Baume Essentiel亮肌光影霜，為肌膚添上一抹珍珠或玫瑰光澤，瞬間締造亮澤的珠光效果，而且適合單獨用於唇部和眼瞼。另一款限量創作的Perles De Lumiere珍珠浮雕亮肌胭脂，柔潤的粉末質感，輕輕一掃為肌膚添上一抹玫瑰香檳色的亮澤。設計包裝也是另一賣點，胭脂上的CC標記外刻有一圈又一圈的珍珠圖騰，向品牌的經典鈕釦設計致敬，非常精致。

【順滑遮瑕】

想打造完美無瑕底妝，除了粉底，遮瑕也是不可或缺的重要一步。Clinique全新勻淨科研遮瑕液，蘊含多款醫學級成份，包括有助提亮整體膚色及顯著減淡色斑的維他命C；有助改善倦容及提亮眼周色素，為肌膚提神充電的咖啡因 ，再配合透明質酸提供24小時長效保濕，順滑填平面上幼紋及乾紋，提供持久的遮瑕效果。

【身體亮肌】

春夏是耍性感的季節，除了臉部，身體肌膚當然也要保持完美。Fenty Beauty柔肌光感身體粉底液，相信能助你提高自信。獨特的凝膠配方，質感輕盈貼服不黏膩，含有巴巴蘇油與維生素E，讓肌膚全天候保濕，同時自然調色亮肌，輕鬆展現健康膚色。配備7個色號，滿足所有膚色需要。

其他新品

【美妝又護膚】

蘊含保濕的生物透明質酸讓底妝一整天都保持光澤感，又不怕傷害到皮膚。

含透明質酸和紫羅蘭萃取物成份的強效活性護膚混合物，具有24小時長效保濕特性，有效維持潤滑肌膚及均勻膚色。

具提亮之效

全新稜鏡柔光粉底液蘊含90%護膚成份，配方由97%的天然成份組成，護膚同時提亮肌膚，底妝完美呈現出飽水、光澤的質感。

蘊含源自YSL Beaute摩洛哥自家Ourika花園的天然成份，輕盈無重的質感，整日清新水潤無負擔。

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