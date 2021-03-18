現年37歲的吳浩康（Deep），自從2019年和崔碧珈分手後，未見有新戀情。沉寂兩年，近日Deep再度出擊，被爆暗撻有「格鬥女神」之稱的郭思琳，二人更被目睹在白色情人節當日，「蜜遊」南丫島兼宿一宵。事後二人雖然雙雙否認拍拖，但Deep在回應時卻坦承與郭思琳十分投契，又指現階段是好朋友關係，言談中似乎暗藏契機，令人留有聯想空間。

正當「康琳戀」浮面之際，郭思琳卻被指原來早有拍拖3年的穩定男友Chester Chan，二人同愛巴西柔術。只見在郭思琳的IG中，不時post和Chester格鬥肉搏的短片。片中可見Chester年約40多歲，身形健碩，有指他從事金融行業，二人早已發展至同居關係，而郭思琳亦愛屋及烏，十分疼錫Chester的4歲兒子。

被爆疑背大隻男友偷食Deep的郭思琳，事後回覆傳媒指當日南丫島之旅，其實是約埋一班好友gathering，又指向來低調處理自己的私生活，之後更忽然透露自己是單身。至於Chester，在新聞曝光後突然將IG由公開轉做私人賬戶，令事件更耐人尋味。

Deep：唔想講多錯多

對於被爆是郭思琳和大隻男友的第三者，Deep今日回覆《蘋果》時說：「要講嘅嘢都喺噚日回應晒，所以我都冇嘢再補充，多謝關心。」問到可知郭思琳有拍拖3年的穩定男友Chester時，Deep再說：「我諗關於佢嘅感情狀況，交由佢去同大家講係最合適，我自己唔想講多錯多，又唔想唔覆你哋，希望你體諒。」

被稱為「娛圈食家」的Deep，早年曾與胡定欣、莊思敏、鍾舒漫及崔碧珈等女星拍拖。在2015年，他背着未婚妻鍾舒漫，被影到與富貴女模Yvette拖手激吻，又傳他同一時間連媾6女，令婚事告吹。到2019年，他和崔碧珈拍拖，但戀情僅9個月貨仔，最後被女友狠飛的Deep，還被舊愛狂數扮上進兼大話精。

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