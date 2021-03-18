朱智賢去年4月被揭發與人夫黎振燁（Jackson）車廂偷食蛋糕，被放入雪櫃接近一年。上月朱智賢陪不離不棄的男友謝東閔到荃灣龍母廟拜神，似乎守得雲開兼有神庇佑，今日有報道指，TVB打算將朱智賢解凍，允許她後日（20日）出席新劇宣傳。

去年醜聞曝光後，朱智賢接獲停工令，原先《東張西望》主持工作只暫停兩周，之後變成全年消失；拍完《踩過界Ⅱ》後亦冇再拍新劇，餘下兩套有份拍的劇集《愛美麗狂想曲》、《食腦喪B》尚未出街。在冷河時期，朱智賢熱外郊遊，不時在IG更新行山相，營造健康山系女生形象。隨住TVB預告《愛美麗狂想曲》將於下周一播，朱智賢有望翻生，報道指TVB高層一致通過解凍，朱智賢可出席後日的記者會，她未有否認，只稱會跟公司安排。據劇集介紹，朱智賢與曹永廉有感情線。

同樣身在冰格的黃心穎就不似朱智賢好彩，早前報道指黃心穎突然改變心意，在最後一刻不願簽解約信，但留低亦無復出日期。樂易玲曾透露，黃心穎與TVB的合約年期很長，由於她不是跳槽，假如她選擇解約可以不用賠錢。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！