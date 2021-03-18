成軍3年的MIRROR，近年氣勢如虹，不少鏡粉均期待12子合體開騷，今日MIRROR官方網頁終於宣佈將於5月6-8日，在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行成軍兩周年演唱會，相信一眾fans又要磨拳擦掌準備撲飛了。

MIRROR今次開騷暫定3場，公開發售日期為下周四(25日)早上10時正，顧客可以透過網上或電話購票。由於受武漢疫情影響關係，MIRROR今次開騷只能提供5成入座率，每人每次最多限購4張門票，以Star Hall的5成入座率推算，每場最多只有4,500個座位，增加撲飛難度。至於票價方面，則分為$1,280的VIP位、$780及$580三種。而$1,280的VIP票價，當中包含一張$780票，另外fans還可以觀看MIRROR綵排及獲得一份限量版演唱會紀念品 ，估計將會成為一眾鏡粉搶購目標。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！