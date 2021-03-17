今年25歲的盧瀚霆（Anson Lo）和24歲的呂爵安（Edan），本身是MIRROR隊員，最近又合作拍港版《大叔的愛》，二人在劇中大玩HeHe戀，兄弟情自然一日千里。拍劇日對夜對不特止，原來平日就連買衫亦要連體出動。

日前約下午4點左右，《蘋果》在中環見到一身黑衫黑帽的Anson Lo，與穿白色衛衣的Edan並肩在雪廠街、畢打街一帶遊走。兩人邊行邊睇電話，似乎對中環的道路不太熟悉，之後又打開電話中的地圖搵路，行到沈嘉偉旗下的時裝店入內看最新一季的男裝，但兩人最終只是window shopping，沒有購物。

後來他們又轉去置地廣場，穿梭幾間服裝店，見Anson貫徹其形象，較喜歡看黑色或素色衫，不過都是將衣服摸上手後，感覺麻麻又放回衣架上。其間兩人對服飾都有互相交流畀意見，更貼得好埋咬耳仔討論。之後他們行到一間賣帽及鞋的店舖時，Anson Lo似乎較有興趣，細心睇完又睇，最終在該店買了一頂帽，付款時Edan則站在一旁等他。二人即使戴住口罩，在街頭仍有途人認出他們。

同是MIRROR成員的Anson Lo和Edan，2018年參加《全民造星》出道。這兩年二人事業起飛，先後有機會單飛出個人單曲，而較早出個人歌曲的Anson Lo，年初在多個樂壇頒獎禮中獲頒新人獎，就連前輩黃耀明，之前亦有在商台點播他的歌給仍被還押的何桂藍聽。至於Edan的處男歌《E先生連環不幸事件》早前更長期佔據YouTube熱門第一位，兩人的風頭不比人氣王姜濤弱。

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