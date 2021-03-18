過去兩年，大家面對一幕又一幕的道別，每一次聚散總添上莫名的傷感。樂隊RubberBand（RB）於2012年經歷紅館聚散後，同樣面對不少變化。事隔9年，他們再次相約大家聚首紅館，希望讓大家明白即使面對身邊人和事別離，也應該抱着下次重聚的心態繼續前行，好好迎接前面的「散聚」。

這首於2019年推出的《漫長》，歌詞正道出在大時代下的漫長路上，要抱着不甘心放棄的心態繼續前行，RB自2016年跟前唱片公司完約後，為求更大自由度，決定自組公司運作。獨立後，累積了2016及2018年兩次演唱會經驗，決定再度入紙紅館申請檔期。阿偉指去年落實檔期後，一直沒有放在心上，全因武漢肺炎疫情關係，即使距離開騷不足一個月，仍有變數存在。當他們收到主辦決定博一博的消息，才真正落實下月4至5日舉行的紅館演唱會。訪問見街前一天，RB演唱會的門票，包括因預售反應熱烈而加開的3號場次，門票被掃光，有不少fans要求再加場。

「散聚」歷史重演

演唱會命名為《RubberBand Ciao 2021》，ciao是意大利文，是hello，也是goodbye，6號說：「我哋問自己，仲能唔能夠畀大家入嚟就得到一種好強嘅能量，儘管個天係好黑暗，出返去個天就光晒？我哋覺得帶啲假大空口號係好唔啱我哋性格，所以就喺好短時間內，好快同步諗到散同埋聚。」6號指，樂隊成員都是70後、80後出生的人，都曾在80年代尾、90年代頭經歷過親友或同學移民外地，他說：「嗰時讀緊書，能力好啲嘅朋友同屋企人，可能計劃去澳紐美加移民，能力唔好就喺啟德機場講再見喇。估唔到而家到我哋再諗呢啲問題，大家要好老實好認真去面對。」

6號覺得自2019年以來，移民經已慢慢成為香港這代人的命題，他與太太不斷跟朋友們食farewell飯，也不知何時再見，每次見到大家都是很倉卒計劃移居英國：「雖然面對住呢個大環境，但係我哋都好正面，我記得泥鯭好堅持，而家我哋個演唱會名叫Ciao，喺意大利文嘅意思，包含咗『你好』同『再見』；但中文就好得意，再見係相信會同大家再見面。儘管呢剎那要同大家分開，泥鯭話我哋唔好講『聚散』，我哋要講『散聚』，將『聚』擺喺後面，我哋有一個信念喺度，可以用我哋音樂、文字喺嗰幾晚同大家分享我哋想嘅嘢。」

泥鯭相信這段日子大家會遇到不開心或好𤷪𤺧的事，屈住屈住發洩不到，但靠着音樂、電影或文字，絕對是可以幫到大家，他說：「我諗而家都唔應該叫打氣，用抒發囉，因為有時齋打氣冇用，太過正面會好假象，所以我覺得做緊音樂都係話畀大家聽，好似我咁要坐直，都要繼續飲水，繼續平平安安。」

創作總有出路

現時香港創作環境比以前更困難，令人感到有種無形的壓力，6號直言：「唔諗咁多啦，有時我好相信我哋講身邊故事、呢個城市嘅故事、我哋幾個認識朋友嘅故事，通過講故事去將自己想講嘅話擺喺裏面，化成我哋嘅大碟、單曲，喺自己份百幾字歌詞入面又好，嗰3、4分鐘嘅歌裏面都好，係我哋自己掌握到，喺嗰個舞台度掌握。」

泥鯭亦有同感：「思想同言論空間係明顯收窄得好緊要，但創作最可愛嘅嘢，佢唔係你平時同人傾偈、好直白去講出嚟，你好多嘢都唔能夠直白講出嚟，但創作往往可以喺文字、畫面上面，好婉轉、美學、美感高嘅技巧去表達，呢樣就係創作最有利之處。無論你點樣打壓、點樣收窄都好啦，總有一個空間可以將你嘅思想傳遞出去，除非你直頭將嗰個聲音滅咗啫。反而我覺得喺呢個時勢，創作嘅靈感同思潮係更加澎湃。」

今年1月1日，RB於叱咤頒獎台上奪得由一人一票選出的「我最喜愛組合」，泥鯭覺得這個獎的基制是投票選出，代表有人跟RB有同一信念，他說：「太平盛世時，獎項真係喺商業上幫到創作人同音樂人，但係而家呢個時勢，獎項係有第二個功能。」阿偉指不少人覺得RB的歌曲陪伴住他們，但他們反而覺得其實得到這個獎，是大家陪伴住RB，一齊擁有共同理念及價值觀。6號認同是大家都喜愛一個價值，只是他們4人比較擅長用音樂表達出來，他打比喻道，其實即使是一位麵包師傅或修路工人，只要他們用心做一個菠蘿包或修好條路，也代表相信同一價值。泥鯭再補充：「對仲可以投票嘅人嚟講，係一種抒發，呢類型頒獎形式或者基制，係一種表態。喺現實生活中被扼殺渠道去表態，香港人好叻，利用其他渠道話畀其他人聽自己點諗。」

無諗解散

RB在宣佈開騷同時，騷名令不少人覺得今次是解散前的演唱會，RB忍不住笑一笑，6號指這也是意料中事：「我哋成間小公司，上下得7個人，大家去傾咁講意大利文嗌出嚟，一定會有人覺得係咪會有解散嘅考慮。但係唔係嘅，大家都開始有唔同嘅家庭狀況，好似阿正啱啱又榮升為爸爸，大家未來嘅路，可能各自會調控步伐，又冇諗到解散呢樣嘢。好老實講，今日唔知聽日事，我哋做好今次呢個音樂會，我哋順住英文字母去諗專輯，下張『J』，偶爾又會同身邊兩位去傾吓搞乜。去到中年，係咪仲好似後生一代好有火？可能而家嗰個火我哋變成中醫啲文火，慢慢去煲，唔會突然去爆出嚟。做完今次《Ciao》，可能又有新嘅任務又未知，所以先做好今次先。」

泥鯭指自從鍵琴手藝琛於2010年因健康理由離隊，已經好多人指RB做多一張專輯便拆夥：「其實都幾得意，因為成日keep住有拆夥感覺，就好似一期一會，反而去珍惜每一次工作同一齊機會。」6號指正如上次做《i》專輯時，他們投放了龐大資源去做，就是有種「有今生冇來世」感覺。之後又會去想到下一張「J」字又可以怎樣做，可能就是有這種火花去燃點，他說：「其實好多時啲人話我哋好chill、hea做唔係好有鬥心，咁正正淆一淆就十幾年，咁係有趣，大家頻率係好近，你唔會見到我做啲嘢好勁、好衝，正正係用文火煎咗咁耐。」

獨立後首次辦紅館騷，面對限制措施入座率得一半，他們承認是一大挑戰，一來觀眾入場後會失去以往紅館坐得密密麻麻感覺，二來表演者在這情況下要思考怎樣維持做騷氣氛。即使如此，他們仍渴望跟每晚約6,000名觀眾互動，全因大家也久違了這種現場演出睇騷感覺，6號也覺得這是一個時代的見證，體驗疫情下開騷的挑戰。問到有甚麼說話跟準備入場的觀眾講，泥鯭說：「有呀，其實除咗嘟code（安心出行二維碼）之外，仲可以填form，同埋要好好保重自己身體，等自己健健康康，其他觀眾都健健康康入場睇呢個騷。」阿偉希望大家放鬆心情入紅館，再一次感受現場欣賞演唱會的感覺。

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