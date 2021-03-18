亞洲力量在全球時尚界影響力越來越強，韓國天團、K-pop更不在話下。美牌Tommy Hilfiger今年春夏，找來韓裔美籍嘻哈歌手Jay Park(朴宰範)出任TOMMY JEANS新廣告大使，主題「Music Takes Us Further」新系列，提倡音樂凝聚、互相支持鼓舞。Jay Park在廣告中穿上以再生牛仔布製的洗水牛仔褸、短褲、Tee彈結他，露出一身有型紋身。33歲的Jay Park 是Rihanna唱片公司Roc Nation簽約的首位亞裔美籍歌手，他在2019年首次世界巡迴演唱會就去了18個國家，亦擁有自己的嘻哈公司，簽下不少歌手培育後輩，絕對是全能明星。

沒有作品、不是全能也沒關係，上月才滿18歲木村光希只憑父母星光背景及個人顏值，也足夠帶來影響力。未成年已出任BVLGARI珠寶等名牌代言之後，她日前又獲Estée Lauder加持，成為品牌代言人，今次不只日本區，更是全球代言人，亦是品牌1946年上市以來首位全球代言的日本人，相信厲害！光希的護膚品及彩妝新廣告，今個月只會在亞洲推出，秋季起就會在全球數碼廣告出現。光希火速在IG分享好消息，昨日更貼出在大批護膚品照，由姐姐操刀拍攝的新相，又寫上「Fresh, bright and beautiful day today!」，甜美笑容，年輕無敵。Estée Lauder大讚光希為品牌注入青春朝氣， 連繫日本和全球新一代消費者。翻查紀錄，Estée Lauder亞洲代言人，暫時只有代言中國、多年來有「帶貨女王」稱號的楊冪，光希現時成功代言，可說跳級加入。

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