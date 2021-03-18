唔怕生壞命，最怕改壞名。藝人為轉運和星途都會突然改名，ViuTV真人騷《全民造星III》十強之一的Alina，中文名原叫李靜蓮，不過近日都低調在社交網改名李炘頤。據知Alina新名是林盛斌（Bob）的御用風水師陳定幫為她挑選，Alina未有特別出post宣佈改新中文名，但粉絲都眼利發現，昨日在IG貼出性感靚相後留言：「這個29+1有種好像人生才剛開始的感覺。對自己更坦誠，跟自己焦慮共處，慢慢欣賞自己存在的價值；對，我就是我。」

Alina自《造星III》後增加了不少人氣，她決定好好利用這個機會上位，Alina就改名一事回應《蘋果》：「新名係幫幫師父改呀，佢話我舊名唔好，其實呢幾年都不停有人咁同我講過，我之前一直冇改，始終個原名係父母畀我，但嚟緊我有新動向，會拍劇同拍電影，於是扚起心肝改新名，希望喺呢行可以順風順水。」

Alina早年曾參選港姐，亦入圍過ViuTV《美選D.n.A》真人騷，去年參加《造星III》，終於令她爭取到機會，Alina的男友是人氣組合MIRROR成員邱士縉（Stanley），他都支持女友在娛圈一齊發展。陳定幫為Alina改新名，他今日說：「新名有31劃，31呢個數字代表有領導能力同有智慧，智人勇兼備嘅數目，對佢事業發展強好多，舊名感情運幾差，有孤獨感，而家新名會旺到佢事業運同感情運。」

除了Alina改名，杜小喬近日也低調在IG貼出新名杜以辰，她解釋為何改名：「媽咪起杜小喬呢個名起得幾好嘅，但係有私人理由，都得到媽咪同意先決定改，希望杜以辰個名有一日都會得到認同啦！」有網民留言：「原名好聽啲。」杜以辰回覆：「認同，望有日新名都會有認同。」網民堅持叫舊名：「只想叫她杜小喬，最大分別女仔名變咗男仔名，可愛變咗唔可愛，反正以後都係叫杜小喬。」估唔到杜小喬改名成為討論區熱話，有網民揶揄「抄台灣女神梁以辰」、「藝人通常改名都係高峯已過，整色整水都係無人理。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！