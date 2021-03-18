王菲前夫李亞鵬早年淡出娛樂圈轉行從商，從事房地產事業，惟生意失敗爆發合約糾紛，被追討4千萬人民幣（約港元4778萬）債項，官司糾纏多年，昨日北京市朝陽區人民法院判他敗訴，需償還欠債及利息共5千萬人民幣（港幣約5971萬），還流出他疑似向債權人求饒的聲帶：「我們已經無路可走了，需要怎樣我都可以，需要我跪下，需要我趴下，我都可以。」

疑似李亞鵬還在聲帶中透露，指公司的項目基本是停滯狀態，「現在不是說時間的問題，你們需要我一個甚麼樣的保障，我給你們一個保障。」對於男友債務纏身，李亞鵬女友海哈金回覆陸媒：「對不起，我不清楚，這個事你不用問我。」網民紛紛食花生：「沒那個腦子就不要做生意了」、「明明是個藝人偏要去做企業家，這下好了，這幾年來如果踏踏實實的拍片早就是土豪了」、「當初王菲開了巡演他就不當演員轉去當企業家，拿着王菲的錢到處投資，到處都失敗。」

王菲和李亞鵬雖然離婚多年，但「王菲前夫」的稱號卻一世加身，每次李亞鵬有新聞，網民都翻摷他和王菲的舊聞陪襯，今次都唔例外，網民翻出2012年李亞鵬帶王菲出席鑽戒品牌活動，但事前沒告知王菲，令王菲素顏現身，原來李亞鵬將鑽戒藏在放滿蝴蝶的箱內送給王菲，怎知打開箱子時，多隻蝴蝶被焗死，王菲說：「小心，別踩到（蝴蝶）了…蝴蝶都被憋壞了…」並拒絕受訪匆匆離場，相隔數月便傳出兩人離婚消息。

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