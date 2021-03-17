被喻為香港「最燈」時事KOL蕭若元與游學修早前在社交應用程式Clubhouse，就「香港電影已死」及「香港電影回復80年代光輝機率是零」等話題展開激情對話，其後兩人又在各自的YouTube頻道繼續隔空舌戰，引申更多討論，包括影壇青黃不接、拍YouTube的規模只屬「煮飯仔」，不能跟電影相提並論等更深層的問題。

就上述一大堆問題，《蘋果》走訪行內不同年齡層和崗位的製作人，有資深電影人、新晉導演和新一代的YouTube頻道老闆，嘗試在他們身上找出答案。游蕭兩人不約而同提到「何謂電影」？要如何界定？以片長還是播放平台去區分？

疫情改變整個行業

香港電影工作者總會會長田啟文表示，傳統來說稱得上「電影」當然需要在戲院播放，即使香港電影金像獎亦以此為基本的入圍資格，但隨新媒體湧現及疫情影響下，已開始有討論空間，「呢個我哋成日拎出嚟傾，因為一個疫情令整個電影行業改變咗，要思考電影係咪仲應該咁。如果大家仲沉浸緊電影係戲院嘅，咁我覺得係唔夠科學或唔夠與時並進」。

電影界線由觀眾決定

而近年活躍於YouTube平台擁近25萬訂閱，最近染指微電影的頻道「啱Channel」主理人Tommy（混血肥仔）就認為電影的界線應由觀眾去決定，他的拍檔蝦條哥就坦言作品質素更為重要︰「假設我拍咗條片出嚟，我唔理你點樣稱呼呢條片係咪電影，最終好多人睇或者真係畀到啲訊息啲人，感動到或影響到人，咁佢係咪電影有咩所謂呢？」

陳果：毋須回到過去

另一個游蕭兩人有提到的話題，是關於香港電影業無能力重回80、90年代的光輝，更看不到前景。導演陳果則表示︰「返唔到8、90年代唔係乜嘢壞事，但一定唔係好事，事實上亦冇必要回到過去。」新晉導演陳健朗就直言︰「一定唔會返到以前喇， 個個都懷緬以前年代點點點，但我哋應該向前，梗係唔會做得返以前啦，因為我哋做緊係將來。」

田啟文亦認為某程度上，香港電影的確已死︰「我哋要攞香港電影攞返昔日嘅光輝嚟去界定今日嘅香港電影，咁我覺得香港電影死咗喇。因為我肯定覺得係唔會返到過去昔日嘅光輝，因為個世界變咗。只可以講一句往事只能回味，但係話『香港電影已死』嘅，咁仲有人拍即係未死啦。」

而混血肥仔就覺得這涉及一個更深層的問題，他說︰「香港電影冇將來？如果繼續由呢班人去做的確冇將來，如果有將來的話游學修就唔使開始拍『試當真』，不得不承認係現實。游學修係演員本應一直拍電影，但現實係佢冇機會，當市場容納唔到時，究竟係演員責任，定係老闆同電影人責任？我覺得香港電影現實地去形容，係再冇發展空間。」

網絡片係起點

至於拍YouTube片是否就如蕭若元所形容的「煮飯仔」，不可以跟電影比較？ 獨立電影製作人梁成致（Sam哥）就表示從蕭生的講話中感受良多，因為自己亦屬當年電影業黃金時代的一分子︰「你有劇本有構思有故事，點樣搵演員、發行跟住再安排拍攝團隊，拍攝完畢仲有後期，其實都是很艱巨嘅工作。YouTube片可以一、兩個人表達有趣故事，我有睇過游學修嘅片，有趣亦有轉折點，但電影最少我要求要有60分鐘 。」

曾執導網片《公屋潮文》的獨立導演Ronnie就稱︰「我可以話網絡片係起點，你喜歡做戲做幕前，去電視台未必會用你，唯一方法就是自己拍，由一部手提電話開始，我就係咁，一開始冇錢，又想訓練自己拍嘅片有冇人睇，因此就拍網絡短片，經過幾年終於有人搵我拍電影，我嘅起步就係咁。」

雖然近年電影和劇集的產量每況愈下，令新一代的幕前、幕後均缺乏實戰機會，但游學修就覺得在YouTube平台一樣有訓練人才的機會，田啟文表示︰「年輕人佢哋話喺YouTube或唔同嘅社交平台去製作嘢，我絕對支持，我亦覺得長遠方向係唔應該咁局限。」獨立電影製作人Sam哥則指︰「雖然都是電影或者影像訊息，但是兩者需要嘅成本、人才、技巧、投入資金都唔同。」蝦條哥就認為︰「佢（YouTube）可以係訓練返新一代新媒體嘅人 ，但係就唔係訓練舊媒體嘅人囉。」

接棒洗甩舊有模式

最後亦是最重要的，是新一代影片製作人可否接棒電影工業？陳健朗表示這問題其實並無確實答案︰「即係接棒究竟是一樣咩嘢嘅傳承，係體系還是想法或製作嘅傳承？」他認為最重要是創作者的自我提升。陳果就稱︰「我自己都做緊我自己鍾意做嘅嘢，咁個人嘅嘢唔需要接棒，電影幾時都需要新一代接棒，睇你接唔接得住嘅啫。」

作為新生代的蝦條哥就表示樂觀，又以游學修為例，認為他涉足新舊媒體，可以將各類優點融會貫通。而田啟文更指出︰「我哋起碼要等舊有嘅模式洗甩晒，我相信要去重新突破香港電影係要改變，唔係用舊有嘅模式。至於交棒，我哋有咩交畀佢啫？冇嘢交，交嘅只係一啲經驗。我覺得冇必要去諗係咪接棒，反而係嗰團火，你要有鬥心好想做，然後過程裏面肯去突破，唔係一定要聽舊有模式嗰啲人，因為嗰啲係經驗過咗去喇，我哋而家要喺現有嘅基礎上去突破。」

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