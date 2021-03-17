3月是傳統開季月份、時裝、鐘錶品牌都紛紛舉行發佈會。

Something Ode可持續配搭

環保議題近年成為時尚大趨勢，奉行永續時尚的網上平台Something Ode早前在黃竹坑舉行發佈會，模特兒穿上品牌改裝的Givenchy、Club Monaco服飾。Something Ode主理人、本地設計師Mountain Yam坦言只叫人着舊衫其實有點難，平台推崇將二手衣服與可持續環保、slow fashion的新衣服，通過互相搭配，為彼此帶來新生命。Mountain Yam希望通過鼓勵人如何搭配新舊衫、改裝舊衫，令二手衫更多變化，從而延續衣服的生命，「我哋會做好大upcycling嘅過程，將一啲賣唔出而尺寸好大嘅舊衫，重新解構、重做，例如將一啲52碼、54碼嘅男裝衫、西裝，重新設計變成中碼、細碼女裝裙。」

Mountain Yam又謂平台引入的新衫，如王曼喜的品牌Basics for Basics、日牌KAAM等，全以永續及環保為大原則，以及新衫製作過程、物料選擇上是否合乎環保。

Longines復刻前作新主義

腕錶品牌Longines前日在銅鑼灣展示2021年重點新作，在1992年首度面世的La Grande Classique de Longines，以90年代的簡約主義作重心，簡潔近乎無款式的全白錶面，今年新推出38mm錶面版本及全新白色皮帶，搭配貝母面及鑽石時刻，歷久常新。

潛水錶方面，品牌在1958年推出第一枚潛水腕錶，Legend Diver新作向品牌製造的潛水錶機芯致敬，推出潛水錶少見的復古風啡棕色錶面及配備夜光指針。另一款潛水錶HydroConquest以tone on tone陶瓷錶框配同色錶面，備有藍色、灰色、黑色及綠色。

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