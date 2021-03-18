一代鬼才黃霑，筆下作品逾千首，當中《獅子山下》更是歷久常新。去年7月，仍未離任的香港電台廣播處長梁家榮，率領台前幕後獻唱《獅子山下》，如今卻人面全非，新上任的李百全逐步清算反對派，令人更懷念霑叔的歌詞「既是同舟 在獅子山下且共濟 拋棄區分求共對」。

今日是霑叔的八十歲冥壽，曾與霑叔合作《世界如此多FUN》的李珊珊今早在facebook上載一張霑叔筆跡的利是封，用霑叔的歌詞悼念：「霑叔，早晨。 我像那銀河星星讓你默默愛過，從來只有他可以令我欣賞自己 ，無論我有百般對或者千般錯 ，知否世事常變變幻原是永恆，任笑聲送走舊愁讓美酒洗清前事，憑誰憶意無限別萬山不再返 ，緣來緣去前事的喜與淚在今天裡讓我盡還你，淘盡了世間事混作滔滔一片潮流，蒼生笑不再寂寥豪情仍在痴痴笑笑 ，同處海角天邊攜手踏平崎嶇，我哋大家用艱辛努力寫下那 ，不朽香江名句 。」憑歌寄意，讓大家細味霑叔的哲學人生。

黃宇詩難忘大球場萬人哀悼

黃霑與前妻華娃，育有3名子女黃宇瀚、黃宇文和黃宇詩。黃宇詩今日接受《蘋果》電話訪問，表示差點忘記爸爸今天生日：「大家好有心呀！老竇不嬲計農曆，唔會睇新曆，佢係農曆2月21日生日，好少3月18日去慶祝。我哋會一齊食飯，但老竇好多時會爭住埋單。」

霑叔已離世18年，黃宇詩坦言好多記憶都隨着時間淡忘，印象最深刻，反而是爸爸在大球場舉行的追思會：「嗰陣係無綫有史以來唔播廣告做直播，好似有4、5個鐘，真係霑叔先做得到。追思會家人冇出席，我好記得嗰時喺屋企睇電視喊到呢，訪問咗其中一位伯伯，好真好唔捨得，嗰陣先知老竇咁勁，漿糊（江湖）地位咁高！」

在黃宇詩心中，爸爸管教不會太嚴格，以說教式教導，讓她一生受用：「我對佢嘅時間唔係太多，好多時佢會講故事，你要咁做咁做嗰啲人，媽咪嘅家教好嚴，但佢就好同衰嘢都會畀你知道，同你討論問題，總之就係一個非常老竇。」

跟黃霑、金庸和蔡瀾並列「香港四大才子」的倪匡，與黃霑老友鬼鬼，今日以短訊回覆《蘋果》，以一字真言悼老友：「唉！！！」

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