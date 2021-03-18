製作人蕭潮順繼去年疫情先後舉辦許冠傑、郭富城網上直播音樂會，為香港人打氣。經過一年多時間抗疫，香港的武漢肺炎仍未減退，因此蕭潮順今年將於4月1日哥哥張國榮忌辰當日，舉行名為《想你‧張國榮》網上音樂會。

不經不覺，哥哥張國榮離逝已經18年，蕭潮順有感過去一年香港的疫情，確診數字仍起起跌跌，不單止影響大家工作、生活及心情，就連入場看演唱會、話劇甚至睇電影減壓，都因限聚令而隨時被迫暫停，因此他與鄭丹瑞的《健康‧旦》再次製作一小時的網上音樂會作全球直播，希望再一次為大家打氣，藉着香港人熟悉的哥哥歌曲為大家帶來正能量。

對於再次搞抗疫網上音樂會為大家打氣，蕭潮順向《蘋果》表示︰「呢個就係我哋嘅原意，都係呢幾日決定做，我哋就即刻去搵陳太（陳淑芬）同唐唐（唐鶴德），一定要攞到佢哋嘅批准。有呢件事之後，我哋就透過陳太問唐唐，佢好快OK咗，仲幫我哋度埋個名叫《想你‧張國榮》畀我哋，而家我哋搵緊歌手。今次都係喺尖沙嘴海運大廈天台上面做，個景又靚，我好有信心比上兩次做得更加好。」

哥哥張國榮於2003年4月1日離逝，當年香港同樣遇上沙士疫情。而蕭潮順和鄭旦瑞的《健康‧旦》於去年武漢肺炎疫情下，先後於4月舉行《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，以及5月舉行《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》為業界籌款和香港人打氣。

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