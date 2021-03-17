劉嘉玲和梁朝偉這對夫妻，一個愛靜，一個愛熱鬧，兩人性格差異巨大，有時和嘉玲吃飯，提起偉仔，她說：「我家呢位越嚟越唔鍾意同人接觸，係難搞㗎，佢係一個鍾情於安全感嘅人，唔喜歡去冒險，唔喜歡去嘗試新嘅事物。夫妻之道就係包容同忍耐，長久嘅婚姻一定係互相嘅。」偉仔在家甚麼事都不管的，一切由嘉玲來處理，如果裝修，他拿個小箱子就走人，等完全弄好了，他才回家。我聽一位認識兩人的商界朋友說：「有次帶咗七、八支酒送畀佢哋。點知兩個都問我，啲酒送畀邊個，我話咪送畀你哋囉！點知偉仔話：『唔同呀！啲酒分開擺，獨立㗎！』」的確他倆是財政完全獨立，偉仔的財政由媽咪掌管。

90年代，嘉玲和張國榮是住樓上樓下的鄰居，哥哥每次抽煙和打牌的時候就去嘉玲家，而嘉玲家的女傭煮的菜不好吃，哥哥也會叫她和偉仔去他家吃飯。在嘉玲家打牌時，不愛打牌的偉仔當時還會出來為他們泡茶、播歌。哥哥說過：「偉仔喜歡聽rock，我同嘉玲打牌佢就爆機，我簡直頭都暈。」聽哥哥說過一件趣事，有一次嘉玲大讚唐唐長得英俊，哥哥聽後就開玩笑說：「唐唐留下，偉仔今晚跟我！」嘉玲哈哈大笑：「你問吓梁生得唔得先啦！」嘉玲讚唐唐的脾氣好，哥哥就有點小脾氣！至於她自己和偉仔吵架，嘉玲說自己會有點衝動，偉仔比較冷靜，他會先避開，讓兩人互相冷靜一下。

1990年有江湖大佬找劉嘉玲拍戲，她因沒有時間，婉言拒絕了，結果發生被綁架事件，作為男友的偉仔知道需要守護住嘉玲，所以他暫停所有工作，向王家衛請辭電影《阿飛正傳》的拍攝，最後僅留下一個長達三分鐘的長鏡頭。偉仔從不後悔，因當時對他來說，嘉玲才是最重要，事件發生後，偉仔曾跟她說：「這個圈子這麼複雜，我們就離開吧。你想去哪，我就陪你去哪。」這番話令嘉玲深受感動。

女中豪傑杯杯乾

90年代認識劉嘉玲，她是很豪氣瀟灑的女人，印象最深是1993年她在上海打肖像權官司，當時她是第一位返內地打肖像權官司的香港明星，而且更親自去到上海出庭，我當時專程去採訪，看見在庭上雄辯滔滔的嘉玲，真有女中豪傑之態。到晚上她請我們幾位來自香港的記者吃飯，她與朋友喝內地白酒是杯杯乾，喝了兩瓶仍是面不改容。第二天一早又見她精神奕奕上庭，搞了幾個月，最終贏得官司。

自2008年開始，嘉玲善用自己人脈成立公司從商，在上海經營酒吧外，還代理四個護膚品牌進軍大陸，之後又在港經營餐廳和代理法國紅酒生意，忙得不可開交。反而偉仔簡單和精明，有錢就買香港商舖，每次一買一賣，每間舖都賺2,000、3,000萬，一年計算下來，賺過億好輕鬆。

撰文：白露眉

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