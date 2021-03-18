組合ERROR成員吳保錡目前因負評纏身，為免連累兄弟，他決定停工，今日他的女友張沛樂（沙律）在中環出席電影《#PTGF出租女友》開鏡活動，對於保錡暫別娛樂圈，沙律說：「畀佢休息吓先，佢公司之前已交代清楚，同埋佢都大個，識得處理。不過係有時外界嘅嘢係好難控制到。」

沙律稱男友目前不再與網民爭拗，又指當中很多誤會，問到會否支持男友休息？她說：「支持，今年香港好多人都好難捱，喺事業同生活上都有好多負能量，希望大家可以少啲爭執，多啲互相幫助。」

今次沙律在戲中飾演扮出租女友的放蛇女警，沙律難免要展露身材，在戲中適量性感，與趙善恆有咀戲，事前已經告知男友，至於保錡目前情況，沙律說：「而家佢好多時間陪我，鍾意黐住我，雖然我都想叫佢嚟探班，不過我都係想專心工作。」

保錡早前因被揭暗交沙律繼而被爆疑背正印模特兒女友Carrie偷食沙律，甚至有多名女子自爆曾被保錡約過上床兼拍性愛影片，嗒女無數的保錡因不忿被嘲「少年八両金」 爆粗鬧網民，結果有網民發起「ERROR走保錡」及「全民踢保」行動，最後保錡宣佈暫別娛樂圈。

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