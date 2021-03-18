新官上任三把火，廣播處長李百全自言「最着重黃藍」近日動作多多，化身港台節目「劊子手」，昨日傳出抽起蔡玉玲編導《卓越教室》、譚小環短劇《環顧日常》也遭殃、黃秋生旁白節目《聽出好戲勢》亦受影響，引起外界非議。

對於《環顧日常》五集難逃一劫被抽起，譚小環今早在IG貼圖表示以平常心看待，「我作為演員，一直用心去演，希望大家會睇到我的演出，我信總有機會在不同的平台上會睇到」。

陳志雲：好似變成極偏極倚

今日商台DJ開咪均有談及商務及經濟發展局長邱騰華指「港台若不偏不倚仍有存在價值」。陳志雲在商台《在晴朗的一天出發》節目認為抽起節目是需要交代：「而家好似要變成極偏極倚，真係要解釋，點講《卓越教室》講教育都要抽起？」

陳志雲講起蔡玉玲編導《卓越教室》是講特殊教育，並無政治及敏感議題，最終要面臨「抽起」命運，「你話點解呢？係唔係蔡玉玲呢三字已經變成敏感字，唔出得呢？我唔係好同意邱騰華講編輯由上而下，唔需要同人交代，只係講個決定就得，咁梗係要交代吓，同埋譚小環同佢哋拍嘅《環顧日常》又抽，《香港故事》有兩集訪問過民主派初選被捕嘅嚴重弱智人士家長協會主席李芝融都被抽起，而家個準則係去到咩?」

陳志雲直言界線難拿捏：「你要講清楚人哋先知要點做，起碼知道呀，大佬！左又抽、右又抽，李百全真係『生抽王』，真係估唔到。」主持人郭志仁亦指：「人有好多身份，如果佢冇提過自己被捕、初選等敏感議題，唔可以因為佢呢個人而否定佢其他的（職務）身份。但係而家條線好似唔係咁。」

盧覓雪：搵阿叻做《城市論壇》

盧覓雪及林海峰在叱咤《在晴朗的一天出發》節目，亦講到港台節目本來如箭在弦，卻忽然被抽起，盧覓雪續道：「蔡玉玲之前拍落教育節目，完全沒牽涉任何政府，而家都要抽起，今日有定奪，根據而家嘅內容睇，就針對個人，唔係針對件事，咩都可以抽起，教育節目有直情諗咗人選，搵阿叻哥做《城市論壇》、何議員拍《鏗鏘集》，有大把愛國藝人全部排住隊去拍任何港台節目。」

講到新處長手持編輯「大權」，根據約章隨時抽起節目，林海峰笑稱：「佢睇節目都有排睇，邊有時間同啲工會見面，哈哈！抽起好恐怖。再係咁抽起，可能只有重播（節目）。」盧覓雪續道重播《暢談普通話》最安全最好，林海峰好奇地問：「細個睇《小時候》路家敏嗰啲得唔得？」盧覓雪即代入角色作回應：「呢個就得！大部份講親情，《獅子山下》太寫實，同民生關係太大，呢個要播就難，呢個係真心講畀你聽，我細個睇好多。」林海峰笑言：「廿四小時播《暢談普通話》，再加啲海浪同自然聲咁。」

事緣李百全掌管港台後，先抽起３集《香港故事》後，下一輯《香港故事》其中兩集亦被腰斬，然後又抽最少４集由蔡玉玲編導的《卓越教室》，「渣哥」老闆娘譚小環有份參演的《環顧日常》亦有機會淪為倉底貨，就連由影帝黃秋生旁白、為視障而設的口述電視節目《聽出好戲勢》亦被抽走。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！