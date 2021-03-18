劉俊謙去年憑《二月廿九》大紅，今日他在銅鑼灣出席商場活動，表示續集《940920》有望於年尾開拍，女友蔡思韵加入演新角色，但二人不會在劇中演情侶。《二月廿九》導演兼監製羅嘉駿（Steve )去年曾透露，續集會到台灣取景，原本預計今年5月出發，惟疫情問題已預計未能依時出發。《940920》有女友蔡思韵加入

劉俊謙透露續集劇情更加複雜，有平行時空的概念：「呢次劇情會複雜啲，講我可以有穿越能力，會講《二月廿九》前發生嘅事，以舊劇嘅內容支持而延續故事繼續發展，佢（蔡思韵）係我喺另一時空遇見嘅人。」雖然工作日對夜對，但他表示工作時會以互相支持和配合方向工作，並不介入私人感情，更笑言：「做嘢好少有拗撬，平時相處都少，因為我哋都係較溫和。」

另外，疫情影響下，劉俊謙坦言工作量比以前較少，間中會拍廣告，更有一套電影在斟洽中，雖然保持吸金力，但被問酬勞可有被壓價？他說：「價錢嘅嘢唔知，交晒畀經理人處理。」

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