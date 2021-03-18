前男團Square成員李傑志（Brian），曾在國泰港龍航空任職機師7年，去年港龍宣佈結業，失業數月的Brian決定由飛機師轉行做運輸，與幾位師兄弟開設一間叫「龍仔」的速遞公司，在運輸行業繼續打拼。

Brian在IG自嘲本着「細個唔讀書，大個做運輸」的精神，與幾位師兄弟開設一間小型速遞公司，希望搵兩餐之餘，更可以保育龍仔的牌頭，Brian在帖文說：「龍仔主要做食材嘅運輸，係啱啱嘅新年，就幫三間餐廳送咗幾百個盤菜，同近千底年糕，亦都有運凍肉、蛋糕等等，而嚟緊都會開始運埋寵物食糧。」

Brian又招攬生意，自薦為向空姐空少的網店做運輸，並為顧客提供優惠，就算需要提供冷凍車即日速遞服務，也只會收取非冷凍車價錢。Brain去年失業，隨即參與TVB舉辦的《衝上雲霄大選》，Brain在節目中原先為大熱人選，但最終落敗。

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