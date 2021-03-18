韓國女星朴信惠夥拍男星曹承佑主演的JTBC新劇《西西弗斯的神話》（Sisyphus:the myth），昨晚播出最新的第9集，朴信惠被捉到管制局，更遭遇死亡的危險，曹承佑就親自到管制局救對方，成功刺激收視再回升至4.905%，香港劇迷可於Netflix上追看。

感情升溫

劇集提到曹承佑帶朴信惠去遊樂場玩兼慶祝女方生日，令朴信惠大感驚喜，笑得十分開心，暗示兩人感情升溫，不過危機隨之而來，金炳哲飾演要追殺曹承佑的背後真兇西格瑪主動聯絡曹承佑，提議兩人見面，但同時他已向管制局舉報了朴信惠，令曹承佑陷入兩難，朴信惠奮力反抗後最終落網，被帶回管制局受審。

朴信惠被注射了能夠分解未來人的物質，面臨被分解死亡的危險，而曹承佑就動用所有能力去救朴信惠，最後得知管制局的大本營在慈愛醫院內，發現西格瑪、管制局及醫生好友鄭惠仁一家是同一夥。

成東日舉槍指嚇

《西西弗斯》今晚將播出第10集，預告可見曹承佑成功潛入管制局並找到朴信惠，但朴信惠似乎已失去知覺，倒在曹承佑的懷中，曹承佑就一臉哀傷。雖然曹承佑找到朴信惠，但仍然危機四伏，成東日因之前被朴信惠舉報亦被關到管制局，他見到曹承佑及朴信惠後亦憤怒地用槍指嚇他們，同時管制局亦追趕而至，未知曹承佑、朴信惠能否成功逃出管制局。

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