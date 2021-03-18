武漢疫情肆虐全球超過1年，演藝圈受到嚴重打擊，據台灣《蘋果新聞網》報道，今年1月曾傳出劉德華（華仔）會於5月在台北小巨蛋開個唱，但今日有消息指由於疫情關係而取消。據報道指出，小巨蛋官網日前已將華仔演唱會的檔期釋出，確定不舉行，原本該檔期留給台灣天后蔡依林，但由於蔡依林決定在4月底舉行，目前該檔期將留給其他單位或藝人申請。

對於原定5月到台北開演唱會，結果因疫情而取消，華仔所屬台灣映藝回應台灣《蘋果新聞網》表示：「如有任何演唱會確定消息，會對外公佈通知大家，相關傳聞我們不再回應。」有台灣資深經理人指出，由於現時已是3月中，距離演唱會時間尚有不足兩個月，至今未見華仔有任何宣傳，加上疫情需要隔離關係，若要開騷，理應提早做準備，因此估計舉行演唱會的機會不大。而華仔早前宣傳新戲《拆彈專家2》時，亦坦言疫情打亂人生計劃，他說：「舊年預計會拍3部戲加兩個演唱會，但自從舊年農曆新年後一切都要煞停，要不斷改變計劃。何時會疫情轉好冇人會知，係好大嘅考驗，只能隨機應變。」

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