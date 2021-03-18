李佳芯（Ali）與舞台劇出身的陳炳銓拍拖6年，不過一直有指兩人感情生變，早前Ali搬離兩人的西貢愛巢，事後她解釋是因拍劇關係所以搬離西貢，陳炳銓則以「我哋好好」來回應情變，不過Ali今日出席活動時，坦言近月與陳炳銓少見面。

Ali今日為主持的寵物節目到將軍澳出席記者會，一直有傳Ali與陳炳銓已分手，問到現時雙方關係，Ali說：「感情低調，不嬲都好少講，當初都話係朋友，而家都係一樣。」雖然Ali沒有正面回應，但她就承認兩人近來少見面，更坦言很享受獨處時間：「因為大家一直以嚟相處都係以工作為主，而呢排佢又忙，我參加咗兩個慈善展覽，兩個展覽都係要4月交作品，所以呢幾個月閉關喺屋企，全副心機去做呢兩個作品，所以我好開心、好enjoy呢個過程，所以呢段時間係少啲（見面），大家都忙。」

另外，有指Ali的新劇將會提前出街撼ViuTV口罩小姐選舉，Ali表示沒有聽過，作為演員盡了應有本份後，只希望觀眾喜歡她的劇集。

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