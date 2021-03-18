韓國不少女星搭飛機時都愛素顏示人，幕前幕後的樣貌會有很大變化，人前人後亦有機會兩個樣。近日有一名在大韓航空當了8年空姐的YouTuber就在頻道上選出「真人也十分漂亮的女演員」，當中韓國女神全智賢僅排季軍位置，冠軍則落在有「韓國第一大美人」之稱的43歲金喜善身上，亞軍則為韓劇《春夜》、《耀眼》的38歲女星韓智敏。

全智賢素顏示人

該名空姐YouTuber表示依舊記得全智賢展現「藝人氣場就是這樣的」的演員，透露當日全智賢雖然素顏示人，形容她長髮飄飄走進了頭等艙。同時表示全智賢在飛機上更換舒適的衣服後，就戴上耳機欣賞電影，空姐YouTuber續說：「她吃拌飯吃得很滋味的樣子令我印象深刻。全智賢不是有點漂亮，而是有一種很美的感覺。」事實上，全智賢的樣貌一向獲不少圈中人稱讚，當中在神劇《來自星星的你》中飾演千頌伊（全智賢飾）經理人角色的金康鉉受訪時也直認全智賢是他見過的所有女藝人中，真人最漂亮的一個。

韓智敏坐經濟艙

提到亞軍的韓智敏時，空姐YouTuber形容：「小小的臉上裝着眼睛、鼻子和嘴，她雖然個子不高，但有着不現實及完美比例的小臉。當時她穿着登山服這麼樸素的衣服進入機艙時，身後似乎有光環照耀着。她有特有的活力，清爽得像人類的維他命一樣。」最令人意外是韓智敏竟然是乘坐經濟艙。

金喜善散發女性美

至於獲封為冠軍是擁有防腐美貌的金喜善，金喜善屬20世紀90年代最紅的美女，亦具有票房保證，當年不少整容外科醫生們都稱讚金喜善的臉龐是完美的左右對稱。空姐YouTuber表示：「金喜善散發出美麗的女性美。在機內用餐後要求收拾盤子時，她會很禮貌及鄭重地拜託我們。她不僅開朗，而且性格也很好，看上去更漂亮，電視上只能看到金喜善十分之一的美貌。」

女神密密拍廣告

另外，現年39歲的全智賢雖然已屬兩子之母，但仍無損她廣告女王的地位，近日她又成為樽裝水的代言人，同時其代言的服飾品牌又公開她的新廣告硬照，硬照中可見全智賢瞓在浴缸內大擺甫士，相當可愛。

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