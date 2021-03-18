現年39歲、台灣藝人任家萱（Selina）自從在2016年與張承中（阿中）宣佈離婚後，一直未見有新戀情傳出，反而前夫阿中的緋聞多多，最近爆出與42歲的金鐘視后尹馨分手，Selina為前夫送上祝福。在前夫感情落空之際，Selina的「春天來了」！日前她在台灣出席活動，自爆身邊有細7年的「弟弟」對她表示好感，害羞直呼：「我不知道怎麼開始啊！好久沒遇到這種事了！」

不過當談到對方的背景，Selina只透露他是朋友的朋友，年齡與32歲的妹妹任容萱相若。她還稱兩人暫時未有進一步行動，處於認識階段，未有約會，甚至連電話號碼亦未交換：「他覺得姐姐不錯，但我覺得有一點難度，因為我自己個人的想法，男生比女生來得幼稚。」她更表示即使被影到亦死也不認：「當然不認啊，死也不認，就算在床上被拍到，我也不認。」

自從回復單身後，Selina一直很享受這種生活，對拍拖採取順其自然的態度，所以即使今次「春天來了」，她亦表示只想放開胸襟、認識來自各界朋友，但反而任爸任媽感覺相當興奮，Selina笑稱他們只差沒跪下來，甚至多次勸她：「妳要不要隨便一個都好，不要再挑來挑去了！」好姐妹Hebe和Ella當然知情，問到姐妹的意見？她笑說：「跟你們一樣啊，吃瓜啊！」

另一方面，對於前夫的戀情告吹，Selina又成為被追問的目標，Selina不厭其煩地說：「幾世的緣份才換得今世的姻緣，如果我有甚麼事，我相信你們也會問他，我們就是有個默契，都希望對方好好的。」所以當日Selina得知阿中跟尹馨分手消息後，她透過經理人公司回應：「祝福阿中。」

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