22歲前欅坂46成員今泉佑唯未婚懷孕，BB經手人是28歲的人氣YouTuber、原名渡邊摩萌峽的Watanabe Mahoto，今年1月兩人宣佈奉子成婚後，Mahoto卻被爆曾在去年11月起要求當時15歲的女學生拍下色情照片，更要求少女把學生證與性器官一同拍入鏡頭，收發的不雅照多達30張，性醜聞曝光後，Mahoto即被事務所炒魷，他亦在Twitter道歉並把YouTube頻道關閉，當地警方昨日正式以兒童色情條例將他拘捕，消息指Mahoto與懷孕七個多月的今泉佑唯現正同居，警員到二人愛巢把Mahoto拘捕，當時今泉亦在現場。

今泉佑唯預產期是6月，據知兩人尚未註冊，Mahoto涉嫌觸犯兒童色情條例，他昨晚從赤坂警署被押往東京灣岸警署拘留，一身蟻的Mahoto面臨踎監，今泉或要成為單親媽咪。日媒報道指，今泉佑唯對事件大受打擊，當她得知Mahoto跟15歲少女的關係時，曾崩潰爆喊，健康及精神也不在狀態而要立即就醫，但因不想小孩出生就沒有父親，才選擇了原諒Mahoto。

其實Mahoto被捕已有前科，出名是圈中食家的他與多位女星及網紅扯上關係，前年更虐打當時的偶像女友，女方報警求助，治療兩星期才告康復，還要停工休養，身心也帶來創傷。據了解，該名女受害人就是曾來港拍廣告的F Cup女星京佳，當Mahoto被捕消息昨日曝光，京佳即在Twitter風騷貼出新相，大晒事業線贈慶一番。

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