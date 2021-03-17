電影《Juno少女孕記》（Juno）、《潛行凶間》（Inception）及大熱劇《雨傘學院》（Umbrella Academy）演員愛倫比芝（Ellen Page）上年12月宣佈改名為Elliot，並成為一名跨性別人士，昨日他就登上《Time》雜誌封面，並表示自己已切除乳房。

回歸《雨傘學院》

Elliot在訪問中坦言已經將乳房組織切除，並重組了胸前的肌肉與皮膚。原來他在上年12月宣佈跨性別時，已經完成手術。他認為這件事是感覺對的，但不是一定要做，也不是人人負擔得起。Elliot又強調，做跨性別人士，重點並非做手術，但媒體現時都着眼在做手術的經驗與變性後的身體上。他指現在照鏡更覺得這才是自己：「這完全改變了我的一生。」上年Elliot在社交網公開宣佈成為一名跨性別人士，當時太太Emma Portner亦力撐，又指因他感到自豪及希望得到忍耐和私隱。二人於大前年結婚，一直表現恩愛，想不到今年初卻突然宣佈離婚。

而Elliot將會回歸《雨傘學院》，繼續飾演Vanya一角，但因為其身份已由前兩季的女性變為男性，Elliot就表示工作人員有時會搞錯他的稱呼：「這確實需要一些調整。」

除Elliot外，大熱LGBTQ節目《RuPaul變裝皇后騷》（RuPaul’s Drag Race），新一季有位原本是女兒身的參賽者Gottmik，他亦早已變性切胸做男人，但又再變裝扮女人參加比賽。Gottmik自言現在是位「男同性戀者」，性取向是鍾意男人，每集也跟一眾對手大玩變裝，而他更被睇高一線，成為今季冠軍大熱。Gottmik曾扮成名媛Paris Hilton，除了被觀眾激讚靚女，連混血名模水原希子也有讚好支持。而對於Elliot宣佈切除乳房，Gottmik昨日在Ig限時動態上貼出《Time》封面來撐對方。

LGBTQ界紅人多

美國真人騷節目《RuPaul變裝皇后騷》近年大受歡迎，造就不少參賽者成為LGBTQ界紅人，Gottmik可算是由女性變性後，再以跨性別身份參賽的罕見例子，不少名人如跳水王子戴利（Tom Daley）、樂壇天后Ariana Grande、超模Cara Delevingne等也有在Ig追隨Gottmik。