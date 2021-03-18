原定去年舉行的東京奧運在當地弄得滿城風雨，近日爆出負責策劃奧運開幕儀式的創意總監佐佐木宏，曾向委員會提議由重磅渡邊直美在盛會上扮豬表演，他在LINE群組內的留言截圖被公開，引起全日本網民炮轟歧視肥人。

雖然66歲佐佐木宏已發文公開謝罪，不過網民仍未肯收貨。至於事件中的主角渡邊直美，今日透過事務所發聲明回應風波，她承認大會去年曾私下接觸有關演出奧運開幕儀式事宜，但因延期已沒有下文，並稱：「得知報道內容跟最初我收到的演出要求原來不同，老實說，我的確感到很驚訝。」渡邊直美大方稱自已身體龐大屬事實，亦理解到所接的工作很多時要嘲笑其外形，不過她卻說：「實際上，我對自己有這個體型感到幸福。」

據《週刊文春》昨日報道，佐佐木宏於去年3月5日，向工作人員發訊息提出建議，並以圖案指豬等於渡邊直美，又問團隊成員怎樣將豬可愛地呈現，其建議被其他人員反對，團隊中有女性更表示以這種方式演出令人不舒服，佐佐木事後接受訪問時直認是自己一時口多。

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