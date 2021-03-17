李家鼎與施明的細仔李泳豪自2010年與楊思琦分手，翌年雖然與洪天明舊愛、中韓混血兒Miki拍過拖，但只是霧水姻緣，多年來身邊未有穩定伴侶。不過李泳豪近日已經重拾愛情滋潤，台灣女友Agnes溫柔賢淑，兩人拍拖數月已經融入男家，更幫男友湊埋姪仔。現年40歲的李泳豪回應傳媒新戀情，也坦言視Agnes為結婚對象，最快明年計劃結婚。

幫未來老爺宣傳

據昨日《壹週刊》報道，李泳豪與新歡Agnes日前被拍到拍拖外出，Agnes更愛屋及烏，帶住未來大伯李泳漢的兒子Alfie及未來奶奶施明同行，她還全程細心照顧Alfie，猶如一家人。據知二人拍拖幾個月，李泳豪為保護愛情幼苗，即使今年是二人首個情人節，李泳豪也保持低調，沒有在社交網晒愛。Agnes也相當低調，社交網只得三張照片，不過今年初她也兩度在社交網出post為未來老爺李家鼎的賀年產品宣傳，十分識做。

據知Agnes的父母在台灣居住及做生意，出身中產家庭的她與男友同是愛狗之人，有共同話題。而李泳豪曾大讚女友入得廚房，出得廳堂，最難得是與母親施明十分投契，相處幾個月已變成閨蜜。

李家鼎歡迎入門

施明去年出席活動時曾透露想細仔早日成家立室，更直言︰「做過好多次大葵扇，佢都揀唔啱」，今年囝囝終於搵到真愛，看來她這杯新抱茶應該指日可待。而李家鼎被問到兒子新戀情時，對未來新抱十分滿意，隨時歡迎她入門。

李泳豪入行多年鮮有跟女星傳緋聞，最為人知就是他和楊思琦一段九年甜蜜戀情成泡影。李泳豪當年曾把楊思琦捧在手心，可惜楊思琦因錯愛前港隊跳水運動員吳帥，狠撇李泳豪，後來更成為單親媽咪。楊思琦當年受訪時狂轟李泳豪放料，又暗寸對方不能真正照顧到自己，男方家人不值女方言行，一度爆出隔空罵戰。事隔多年，楊思琦去年為神秘老公誕下兒子，強調已秘密結婚，但兒子生父至今仍是謎。其實楊思琦早已放下昔日恩怨，前年李泳豪進軍飲食界，她也大方戥舊愛開心︰「分開變成仇人，未必係咁樣。」