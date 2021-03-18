韓片《我班Friend好搞嘢》的44歲女星咸素元，大前年嫁比自己年輕18歲的大陸網紅男友陳華，兩人育有一女惠晶。雖然上月爆出咸素元和陳華的婚姻亮紅燈，當中更傳出陳華離家擬搬回大陸，幸好二人最終雨過天晴。而咸素元今日出演綜藝節目時，就自爆和老公明年準備生第二胎，同時計劃全家移民到越南。

看好越南發展

咸素元被問到：「今天的煩惱是甚麼？」時，她就提到了進軍越南市場的可能性，她指從很久以前已考慮移民到當地，在疫情前她曾到當地旅行，非常看好當地的發展，同時又透露移民後會在當地做生意，而陳華就可以當藝人發展演藝事業，亦會把女兒送到國際學校讀書，未來可以教中文和英語。咸素元直言：「考慮移民已經很久了，只是想着甚麼時候去。」而現場的相士就唱反調：「移民不行。應該在祖先的福氣下生活，如果根據地改變，恐怕會出問題。而且靠着陳華在演藝圈碰運氣，看不到有大的成功。」

三地冷凍卵子

同時咸素元又自爆計劃生第二胎，她說：「生惠晶之前，擔心生不了孩子，在試管嬰兒中取出很多卵子冷凍及保管。在台灣、大陸、韓國都有冷凍了。總有一天（如果自然懷孕）會嘗試用冷凍卵子。」在場相士就建議她如果生第二胎的話就應該在明年初。

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