美國喬治亞州亞特蘭大周二（16日）發生按摩院槍擊案，8名死者中6個是亞裔女性，兇手是21歲白人男子羅伯特·亞倫·朗（Robert Aaron Long），他周三（17日）被控8項謀殺罪。

新聞再度引發起種族歧視的關注，雖然當地警方表示疑兇自稱有性癮，歸咎按摩院令他無法自拔，行兇並非出於種族動機，不過多位已定居美國的藝人也站出來作出聲援，包括吳彥祖、陳冠希與陳法拉等，他們也表示關注，並紛紛於IG貼出#stop asian hate。

陳冠希留言稱自豪成為亞洲人，對自己的的膚色感到很舒服，也很榮幸在全球社區中展示自己的重要性和價值。

而一直關注種族歧視的陳法拉在這事件上貼出多個憤怒的emoji；吳彥祖（Daniel）也同樣對此事感到憤慨，當警官Jay Baker回應此事時聲稱槍手作供時稱因自己性上癮，是希望將這「誘惑」消滅，Daniel在IG貼出相信是警官Jay Baker的Facebook貼圖，相片中見藍色的T恤印有「Covid 19 imported virus from Chy-na」字樣，Daniel指聽到Jay Baker發言後感到震驚，更指明白他為何不願意透露關於仇恨犯罪的訊息，並要揭示這人為何對射手表現同情。

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