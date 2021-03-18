紅爆全球的韓國男團防彈少年團（BTS）早前獲入圍第63屆格林美的最佳流行組合/團體，是K-Pop史上第一次有韓團入圍該獎項，不過於本港時間周一舉行的格林美上，BTS卻失落獎項，令全球fans大感失落。而近日BTS再次成為新聞人物，美國插畫卡片製作公司Topps以格林美作主題設計一系列閃卡，當中包括BTS，不過Topps方面卻遭到網民炮轟製作的閃卡內容是對BTS進行了苛刻的、種族歧視的描寫，引發了爭議。

系列包括外國歌手

Topps方面於格林美頒獎禮當晚，公開了在格林美上贏得獎項的歌手的閃卡，近日亦在官網預告推出Garbage Pail Kids的《2021 Topps Garbage Pail Kids: The Shammy Awards》閃卡系列，當中包括Taylor Swift、Billie Eilish、Harry Styles等外國歌手，不過與其他歌手比較，唯獨對BTS的閃卡就疑似醜化他們，即時引起網民及fans的批評，指有涉嫌歧視亞裔人士之嫌。

置身扑儍瓜遊戲中

當中在公開的插圖中，BTS成員置身於扑儍瓜的遊戲中，眾人的頭部縮落在一個細格內，而且有人拿着格林美的獎盃作狀打他們，可見BTS的臉部因為受傷而露出痛苦表情。而最令fans感到憤怒是其他歌手的閃卡都會寫上名字，僅得BTS的閃卡沒有寫上隊名，而是寫上了「Bopping K-Pop」字眼，即時引起了爭議。其後Topps方面即時補鑊表示：「我們了解到了消費者對BTS的閃卡感到生氣的事實，對此我們表示理解，對於包含該卡片的設置表示道歉。」同時又強調有關的BTS的閃卡並不會印刷及銷售。

網民發起hashtag運動

另外，美國音樂媒體Billboard也曾宣傳了該系列閃卡的報道，同時亦遭到了圍攻。目前，有關BTS的內容已被刪除。由於在美國有關仇恨亞裔的暴力案有上升趨勢，所以有網民就發起「#AsiansAreHuman, #StopAsianHate」的hashtag運動。

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