「天王嫂」昆凌身兼多職，除了當演員外，對時裝設計也有濃厚興趣，2018年自創女裝品牌JENDES，設計走甜美休閒風，中價定位，每次推出新系列都大受歡迎，事業一帆風順，不過最近就被網民指控其設計涉嫌抄襲。

這次涉事的設計來自JENDES 2021春夏系列，一款拼接恤衫露肩連身裙被指抄襲Maje 2019春夏款式，設計由剪裁輪廓、不對稱裙襬和腰帶細節都非常相似，網民直言「令人失望」。品牌隨即否認抄襲，並指：「關於露肩設計，JENDES從2018年7月就開始做翻領掛肩款式，每季會更換布料材質或使用拼接，做出不同的延伸設計或改變」，同時提供過往的設計照片，證明和Maje的設計撞款只是巧合而不是抄襲。不過空穴來風，未必無因，JENDES和Maje的風格大同小異，像另一條針織Polo連身裙，一樣用上四個口袋的鈕釦設計，相似度極高，難怪會惹起抄襲疑雲。

其實，這也不是昆凌第一次被指控抄襲，去年JENDES推出了V型露背雪紡連身裙，和美國男模Lucky Blue Smith太太Nara Pellman在沙灘婚禮上所穿的晚裝相似度亦達90%，而這條裙子本身來自紐約品牌Orseund Iris，眼利的網民表示昆凌有follow Lucky Blue Smith的IG，連身裙設計無疑是「參考」了兩人的結婚相。雖說在時裝界經常有品牌被控抄襲的醜聞發生，一次兩次也許是巧合，但連續幾件設計都和其他品牌撞款，究竟是抄襲還是巧合，就只有當事人最清楚。

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