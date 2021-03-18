DC超級英雄電影《正義聯盟》（Justice League）三年前上映時劣評如潮，但觀眾都期待由導演薩克薛達（Zack Snyder）重新補拍及剪輯的版本《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder’s Justice League），而今日電影終於在HBO作全球播放。不少影迷都爭相希望先睹為快，有連登仔就表示香港的HBO GO死server，懷疑是太多人同時收看，令頻道不勝負苛。

有連登仔剛剛表示：「入都入唔到HBO GO。」而記者實測，電話app確實不能使用，至於網頁版就一時時，第一次能夠進入並順利播放，但到剛剛已經不能進入。網民都揣測是有太多人同時想睇《薩克薛達之正義聯盟》，才令HBO GO死server。同時間，外國網民也正熱烈討論新版《正義聯盟》，有人認為比原版更精采、更詳盡，亦有人認為分別不大。

於香港區負責HBO發行的Now就於Now E facebook表示：「唔好意思，我們收到HBO Asia通知，其HBO GO系統發生故障，技術供應商已經搶修中，請耐心等候。」而網民仍然勁留言鬧爆：「畀錢都睇唔到正版，係咪想迫人睇老翻。」又有人笑言：「肯定係 Marvel 嗰邊搞嘢。」

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