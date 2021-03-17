《潛行凶間》（Inception）演員愛倫比芝（Ellen Page）上年12月宣佈自己改名為Elliot，並成為一名跨性別人士，昨日他就登上《Time》雜誌封面，並宣佈自己已切除乳房，不少粉絲都相當驚訝，不過都紛紛表示支持。連荷李活巨星「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）與麗絲蕙絲潘（Reese Witherspoon）亦轉發消息，支持其決定。

麥克雷法路表示：「另一個歷史的里程碑，追求包容、公平和我們共同的人性，恭喜。」另外麗絲蕙絲潘就指：「看到這個封面很美妙！」接下來，Elliot將會回歸大熱劇《雨傘學院》（Umbrella Academy）第3季，繼續飾演Vanya一角，但因為其身份已由前兩季的女性變為男性，Elliot就表示工作人員有時會搞錯他的稱呼：「這確實需要一些調整。」

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