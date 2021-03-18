韓劇《愛的迫降》的玄彬及孫藝珍於今年元旦日被韓媒公開約會照，兩人之後大方認戀，獲外界一致睇好會結婚收場。玄彬及孫藝珍雖然仍然愛得低調，但就有眼尖的網民發現孫藝珍曾在IG上讚好男友的相片，兩人更被發現於月初到餐廳約會。

據悉，一名網民於社交網上介紹金浦雲陽洞的某間餐廳，並附上餐廳內部的相片時，有網民就發現牆上掛有玄彬及孫藝珍的簽名，簽名中寫上本月6日的日期，代表兩人曾於當日到該餐廳用餐，兩人低調拍拖再度引起fans熱議。

廣告化身「小矮人」

此外，雖然玄彬、孫藝珍公開戀情，但就無阻兩人的演藝事業，兩人近日頻頻拍攝代言廣告搵真銀。玄彬代言的床上用品品牌昨日公開了其新廣告片，他穿上藍色冷衫出鏡，變成「小矮人」在床上行走，十分搞笑，而其髮型明顯比之前剪短了不少，似乎正為新片《秘密任務2》做準備。至於孫藝珍就獲選為英國時尚雜誌《Class》中文版的封面人物，雜誌方亦於今日公開了她的新相，她頭上插着鮮花出鏡，造型獲讚。

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