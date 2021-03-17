港產片由80至90年代盛極一時風靡全球，發展至近年一遍合拍電影的風潮下，要界定港產片已殊不容易，純港產片更買少見少，最好例子莫過於剛剛代表香港入圍第93屆奧斯卡最佳國際影片的《少年的你》。青春愛情犯罪電影《少年的你》改編自內地小說，故事非發生於香港而是講述內地高考生校園欺凌事件，由內地演員周冬雨和易烊千璽主演，對白不是廣東話，也沒有港片慣見的特色，製作班底中只有導演曾國祥及服裝造型設計師吳里璐等為港人陣容，且於香港兩度放映票房合共只有118.9萬港元，但電影卻於第39屆香港電影金像獎奪得最佳電影及導演等八個獎項成大贏家，又代表香港出戰奧斯卡最佳國際影片殺入五強，因欠缺香港本土氣息而備受爭議質疑。

至於去年打入香港2020年十大票房榜中，亦只有兩齣港產片的身影，包括黃子華主演的《乜代宗師》，以2,960萬元輸給《天能TENET》（Tenet）成為票房榜亞軍，劉俊謙和蔡思韻合演、票房1,529萬港元的《幻愛》則打入榜中第六位。至於《死因無可疑》、《叔．叔》及《金都》幾齣港產片，備受疫情影響，也是叫好但不叫座。隨着今年戲院復業，由劉德華及劉青雲主演的合拍片《拆彈專家2》及純港產片《狂舞派3》截至前日為止同樣已於香港上映27天，《拆2》以1,834萬港元輸給《靈魂奇遇記》（Soul）成票房亞軍，《狂舞派3》則以802萬排第四。