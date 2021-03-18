上月被爆欠債逾40萬的張致恒（Steven），雖然報道出街後他曾出post道歉，但另一方面卻與老婆雯雯和兩個兒子搬屋避債，但就被發現細屋搬大屋，之後雯雯又與債主之一的Naomi展開隔空罵戰，至於一直潛水的Steven，亦只蒲頭回覆：「我老婆有咩事啊？」後再度深潛。

Steven的另一債主林盛斌（Bob），今日出席活動時，表示欠債報道出街後，Steven曾聯絡過自己講「唔好意思」，而當時他亦有向Bob透露會返大陸工作。被問已欠Bob數萬元的Steven，之後還有沒有再問他借錢，Bob就表示沒有，而自己亦沒有催他還錢，只着他有錢就先拿來照顧家人，而Bob亦大讚Steven是個「叻仔」，希望他能盡快還清債務，渡過這次難關。

另外，對於Bob主持的節目，調動後頂替了崔建邦的《諸朋好友》，Bob指自己亦不知道原因，不過亦有與崔建邦聯絡：「佢話『冇所謂啦，兩兄弟，你有節目好、我有節目好，大家開心。』我諗而家成日都會有節目調動。」

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