韓國人氣男團EXO的28歲成員燦烈，去年10月被爆一腳踏幾船，當時一名自稱是其前女友A某在網上爆料，A某指控和燦烈拍拖三年來，男方先後偷食逾10次，當中偷食對象包括女偶像、YouTuber、主播、dancers、空姐、A某的友人等，被網民封為「韓版羅志祥（小豬）」。燦烈上月蒲頭發文向fans道歉後，翌日即宣佈將於本月入伍。

擔正嗌緊張

燦烈入伍前最後新作《The Box》於下周三開畫，製作商今日舉行發佈會，燦烈連同拍檔趙達煥以及導演一同現身，是他爆出醜聞後首度公開蒲頭。燦烈身穿灰色西裝官仔骨骨示人，神色未有太憔悴，反而面露微笑，心情似乎沒有受醜聞而有太大影響。

對於今次首度擔正演出電影，燦烈表示：「拍攝時十分緊張，但哥（趙達煥）給了我很多指導，慢慢變得親近，私下也聊了很多，因此學到很多東西，拍攝過程亦輕鬆了不少。」隨後燦烈亦提起本月29日入伍一事，對於新作能在入伍前開畫而感到開心及榮幸，他亦已做好入伍準備，會健康地完成兵役。

趙達煥則指拍攝時感受到燦烈的純真、專注演戲的樣子以及在音樂上天賦，大讚燦烈身上亦有很多值得學習的地方。導演就指因為自己是EXO的fans，加上很喜歡燦烈的Rap及其中低音的聲線，覺得很有魅力，所以決定選他為主角。

《The Box》講述一名夢想成為歌手的志願生，與曾有過高人氣、現在卻沒落的製作人相遇後，所展開的音樂之旅。

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