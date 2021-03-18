香港影視娛樂博覽於本周一（15日）開幕，連日來多個活動在網上舉行，其中第19屆香港亞洲電影投資會（HAF），昨日公佈得獎名單，當中曾執導《淪落人》的導演陳小娟，憑新作《虎毒不》獲HAF劇情片大獎；曾執導《非分熟女》的導演曾翠珊，則憑新作《冬未來》獲香港畫天青年導演大獎。

對於今次獲得HAF劇情片大獎，獲得獎金10萬港元資助，導演陳小娟今日回覆《蘋果》表示，《虎毒不》這部新戲暫時未定幾時開拍，她說︰「要視乎幾時可籌集到資金。」至於演員方面會否再由《淪落人》原班人馬演出？她說︰「新戲因為角色設定嘅原因，大概未能原班人馬。」今次故事取材又是否真人真事？她表示︰「靈感會同上次一樣係源自生活中嘅觀察，但內容係原創。」

此外，曾執導蔡卓妍主演《非分熟女》的曾翠珊，則憑新作《冬未來》獲香港畫天青年導演大獎，獲得15萬港元資助。得知獲獎後，她在社交網留言︰「謝謝所有村民和被拍攝者，在艱難的2020仍讓我和團隊走進你們的生活裏，謝謝你們的信任。《冬未來》仍在努力製作中，感謝團隊一直的支持和付出！謝謝HAF，謝謝支持香港電影的贊助者！」而該片是談及家和團聚兩個主題。至於HAF紀錄片大獎則由畢明的《香港這樣廣告過》得獎，獲得10萬港元資助。

陳小娟於2017年憑《淪落人》的故事獲得第3屆「首部劇情電影計劃」（大專組），她找來黃秋生主演，而秋生憑該片先後橫掃電影金像獎、電影評論學會、編劇家協會、導演會等多個影帝，而導演陳小娟亦獲得金像獎新晉導演、亞洲電影大獎的最佳新導演、導演會新晉導演及電影評論學會的最佳編劇等多個獎項。

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