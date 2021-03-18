31歲「抗癌歌手」李明蔚（Sarena），22歲時發現患上鼻咽腺樣囊性癌，期間一直抗癌，去年發起眾籌醫藥費做免疫細胞治療。不過去年卻因為免疫力差生蛇，過去兩個月，Sarena都甚少更新社交網，不禁令人擔心疫情，她的身體情況，Sarena今日貼出一張背影相後留言：「大家好！很久沒有跟大家分享！因為最近背脊骨和心口骨越來越痛，呼吸也氣喘！說真的都很辛苦！我一直強忍！有很多朋友很有心問候我，但因為我太痛了，所以未能一一回覆！感謝你們！我很需要休息！」Sarena表示新貼出的「影後」相是早前拍下，相中見到她蹲在椅子上，穿上吊帶衫的她十分瘦。

Sarena提到背脊骨和心口骨都越來越痛，兼有氣喘，不禁令人擔心，網民留言鼓勵：「知道你一定好辛苦，但無論點都好，盡力撐住，祝福你」、「好心痛你，加油」、「你的堅強感染了大家更加應該積極做人.....謝謝你！我相信奇蹟在你身上很快會降臨，加油」，網民送上的正能量，希望可以為Sarena打氣。Sarena上月底曾留言：「健康很重要！病痛真的不好受也會拿走你很多東西！不要在健康的時候忽略身體狀況！人生無常，你永遠不會知道生病甚麼時候找上！願大家身體健康！珍惜所有！」

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