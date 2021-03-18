今天是「香港四大才子」之一黃霑的八十歲冥壽，港大的香港研究課程下午舉辦了一個名為《俗世先驅·香江名句 - 黃霑博士誕辰八十周年紀念對談》，邀請了霑叔長子黃宇瀚、流行文化學者、香港大學社會學系名譽副教授吳俊雄與香港大學精神醫學系臨床副教授陳啓泰參與。

講者們從不同界別中探討霑叔對香港流行文化的貢獻，黃宇瀚先提及父親的出生日，是農曆的2月21日，新曆1941年3月18日，在他心目中父親是一個有強勁創意的人，對於如何看爸爸的作品？黃宇瀚說：「身為佢個仔，我記得當時佢離婚，出到街見到所有都係自己嘅相，當時係有少少恐懼嘅，佢嘅作品好強，我係大仔有好處嘅，我嘅花名係霑仔，細個好抗拒，但係都有好處。」身旁的教授笑說：「老師唔敢話佢嘅中文。」

提到爸爸給他留下最深刻的回憶，黃宇瀚說：「老竇咁多年都好好學，乜嘢時候不斷研究，之前佢曾經講過《上海灘》用咗20分鐘寫，但就用咗幾年研究有冇浪。我睇返啲信，佢都係不斷叫我去學習同進修，出面以為好快（完成作品），其實背後花咗好多時間。」他又提到自己聽到張敬軒唱出爸爸遺作《 Blessing》時感觸很大，並謂後來才發覺歌曲如在跟新一代年輕人溝通。

吳俊雄博士與黃霑的友誼由香港大學開始，吳博士在座談會中細述霑叔對流行文化的深遠影響，指霑叔的音樂創作中有霑叔自己的寫照，包括《問我》與《忘盡心中情》，當然也能觸動人心。有人提到有關霑叔的創意，指霑叔曾經說過「抄到冇人知就係創意」、「係元素嘅重新組合」，對此吳俊雄博士說：「佢一生靠創意，一係冇邊界，二係扎實功夫，要好好結合，講到抄襲，其實當年嘅《舊夢不須記》，係有佢爸爸好鍾意嘅《茉莉花》嘅旋律，佢用自己嘅方法組合出得出嚟。」吳又透露黃霑書房的新書即將推出，下一步是希望能夠保育黃霑留下來的文化。

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