Swank

Swank自從上年3月進駐中環新店後，一切有如重新開始，今天在新舖舉行傳媒發佈會，一眾新舊品牌交匯，當中更有Viktor & Rolf pop-up，展示最新的春夏2021高訂和成衣系列。

新店低調地以全新名字Swank出發，7,000平方呎的店舖男女裝各佔一半，貨品種類明顯比以往年輕，甫進店的Viktor & Rolf 系列充滿着punk 的反叛元素，新店的取向與時並進，加入不少upcycling 和以organic物料打造的設計師品牌和服飾，如中國設計師品牌Wen Pan和Renli Su，除了新晉設計品牌，Swank一向都有不少exclusive 的老牌助陣，如Andrew Gn、Antonia Marras、Ermanno Scervino 等，全面覆蓋任何年齡層面的心頭好。他們更大膽地在新潮玩意方面試水溫，引入punk rock 味重的Faith Connexion和大玩解構的Feng Chen Wang 。

Chaumet

Joséphine 是法國高級珠寶品牌Chaumet的靈魂人物，以她啟發的珠寶設計源源不絕，全新的Joséphine系列今天在品牌專門店內舉行傳媒發佈。

會場內的梨形隧道，重塑巴黎專門店在巴黎時裝周的佈置，亦呼應Joséphine 最愛的珠寶形狀。系列亦以梨形和后冠的形狀為重點設計，如全新Joséphine Ronde d’Aigrettes系列是以梨形切割寶石組成，再加上代表着Joséphine 的出生地，地中海的海邊小鎮的海藍梨形寶石點綴，無論是耳環、手鏈和戒指上的不對稱組合，都為設計帶來煥然一新的動感。梨形的珠寶手錶Joséphine Aigrette成為破天荒的設計，除了是品牌首次以梨形作為錶身，手鐲的設計不設傳統手錶的錶釦，完全體現手錶作為寶珠首飾的概念。 至於Joséphine鍾情的冠冕，品牌將其化身為更合時宜的指環，將她與拿破崙的愛情故事，穿越時代，化成永恆。

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