有「日本奧斯卡」之稱的「第44屆日本電影學院大獎」各獎項已名花有主，結果由《母子逆緣》的長澤正美勇奪最佳女主角，擊敗《系》的小松菜奈、《晨曦將至》的永作博美、《男人之苦：寅次郎返嚟啦！》的倍賞千惠子和《老豆死開一陣先》的廣瀨鈴，長澤正美先後在該盛會上贏得新人獎及兩奪最佳女配角，影后則是首次獲殊榮，令她成為大滿貫女星，長澤正美上台領獎時感觸灑淚，經沉默數秒後才聲震震地說：「去年，讓我意識到，如果沒有這麼多人的力量支持，根本無法去拍攝電影。」疫情打擊日本影壇，她希望能夠真心去為電影出一分力。事實上，長澤正美另一孭飛作《信用欺詐師JP：公主篇》的兩位拍檔三浦春馬和竹內結子相繼逝世，自然令到首封影后的她百感交集。

去年底宣佈閃婚娶圈外人的草彅剛，憑住《Midnight Swan》中扮演跨性別人士首封影帝，打敗小栗旬、二宮和也、菅田將暉及佐藤浩市，他自己得知出勝一刻腦海空白一片，並表示只要不要放棄，最後也會得到回報，同片更獲頒最佳電影。

息影23年、曾獲封日本國民美少女的後藤久美子，為著名導演山田洋次復出參演去年《男人之苦：寅次郎返嚟啦！》，今次她專誠從瑞士返回日本出席頒獎禮，可惜出山作未能為她奪得最佳女配角殊榮，由《淺田家！》的黑木華成功跑出。

今屆大贏家是若松節朗執導的《福島50死士》，掃走最佳導演及渡邊謙的最佳男配角等共六獎。至於勁收386億日圓的賣座電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，在最佳動畫組別中大熱勝出。

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