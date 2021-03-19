廖碧兒（Bernice）和林曉峰最近為ViuTV主持新節目《是滴是友》，聯同ERROR成員肥仔及193去發掘美酒和地道香港美食。向來甚有威嚴，一手捧紅姜濤以及男團MIRROR及ERROR的金牌監製兼經理人花姐（黃慧君），以及ViuTV一哥的強尼（許博文），兩人將於下周一（22日）擔任該節目的嘉賓，齊齊品酒談天說地。

不說不知，估不到今年已48歲的花姐，竟然從未飲過紅酒，今次還處女下海在鏡頭前飲畀你睇，花姐在節目中說︰「48歲人都未飲過紅酒，連紅酒係咩味都唔知。」她表示因自己不太喜歡飲酒，又因年輕時曾酒後講錯說話，令一位好朋友跟她絕交，自此她便滴酒不沾。

節目中，主持強尼讚花姐做MIRROR、ERROR經理人十分用心抵讚，不過花姐認為旁人以為她高高在上，殊不知她要做「阿四」，地位卑微。花姐說︰「有次MIRROR拍攝要穿貼身冷衫，佢哋打電話叫我幫手買乳貼，我心諗我人生都未買過乳貼。」花姐無奈要幫他們，便問人那裏買乳貼，她有感慨的說︰「畀錢一刻覺得自己好卑微！」

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