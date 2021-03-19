近日張建聲有份演出的電影《一秒拳王》上映，口碑不俗，電影更入圍烏甸尼遠東影展，戲院在限聚令規定下只開一半座位，但票房仍然理想。今日專欄作家月巴氏在facebook分享長文，分析張建聲在戲中角色，以及他的演技，稱讚他在戲中只是配角，但仍好專業為角色減肥及增磅，不少網民留言稱讚及支持。但亦有網民留言鬧爆張建聲，指他曾對幕後工作人員沒禮貌，態度甚乞人憎，更直指張建聲「仆街」，張建聲其後回覆該網民，承認自己過錯並留言道歉。

今日《蘋果》聯絡張建聲，對於網民有讚有彈，他坦言︰「首先我好多謝呢段文，有篇文章鼓勵我，我好感恩，衷心多謝大家，我會做好自己。」被力數多項仆街罪名，張建聲解釋︰「可能幾年前我會好嬲，但我而家覺得冇所謂。自問喺片場我係儍佬，入戲時會唔出聲踱步聽歌，可能有人叫我未必聽到。」

今年38歲的張建聲，於2010年入行，他指自己剛入行時不太成熟，脾氣又不好，尤其在2017年演《反黑》招積一角時，人氣急升同時也態度欠佳，他說︰「我承認嗰時唔覺意得罪咗人，所以我喺留言話，當初我得罪過嘅人，我真係要講聲唔好意思。其實有啲聲音係會令你醒覺，我係好welcome。」

他指有次拍群戲時鬧過臨時演員，但從沒對工作人員不禮貌，他說︰「嗰時拍緊一場喊戲，個群眾演員喺度笑，NG咗幾次，我覺得係咪要尊重吓自己份職業先，當時大家都辛苦，所以我真係有鬧人。」而指他對工作人員麻麻，他解釋說︰「我嘅人生格言就係尊重，對工作人員我撫心自問係yes man，經常都會講唔該、多謝，即使你話我假都好，我都會講。」對於今次被網民指摘，他表示會接受批評︰「我出嚟回應，起碼我敢面對，我只係一個普通演員，會做好本份，演好啲戲。」

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